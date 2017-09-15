أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الأرجنتيني إدغاردو باوزا، الذي يشغل منصب مدرب المنتخب الإماراتي، مدربا للمنتخب السعودي الأول، بعد موافقة الاتحاد الإماراتي على التنازل عن عقده.
وأوضح اتحاد القدم أن باوزا سيقود الأخضر فنيا في المرحلة المقبلة التي تتضمن المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ومراحل الإعداد التي تسبق المونديال.
وكشف أن القرار جاء بعد موافقة الاتحاد الإماراتي على التنازل عن عقده مع باوزا، ترسيخا لمبدأ الوحدة الخليجية وتعزيز التعاون المستمر بين الاتحادين.وفق “أخبار 24”.
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