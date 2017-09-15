ذكرت مصادر في وزارة العدل أن قيادة العمليات المشتركة لعمليات إعادة الأمل في اليمن، تعمل على الرفع بأسماء كل من لديه إيقاف لخدماته أو راتبه لوجود مطالبات ماليه عليه من مرابطي الحد الجنوبي، لمراعاتهم تقديراً لظروفهم وتضحياتهم من أجل الوطن.
يأتي ذلك تماشياً مع قرار وزير العدل وليد الصمعاني، لقضاة التنفيذ بمراعاة ظروف المرابطين في لحد الجنوبي.
وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ”، أن توجه قيادة العمليات المشتركة جاء نظراً لوجود حالات إيقاف خدمات أو إيقاف راتب لضباط وضباط صف مشاركين في الخطوط الأمامية لعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل لوجود مطالبات مالية عليهم.
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