يترقب المواطنون والمقيمون بالمملكة بفارغ الصبر رفع هيئة الاتصالات في الأسبوع المقبل الحجب عن خدمات المكالمات الصوتية والمرئية التي تقدمها بعض تطبيقات الهواتف الذكية، وفقاً لما أعلن عنه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة.
وسيشمل قرار رفع الحجب العديد من التطبيقات المشهورة وواسعة الانتشار، وفي مقدمتها مكالمات تطبيق “واتساب” الأكثر انتشاراً على مستوى العالم، ومكالمات “ماسنجر” على تطبيق “فيس بوك”.
وكما سيتم رفع الحجب عن تطبيقات “فايبر”، و”لاين” لتعمل جنباً إلى جنب مع تطبق “إيمو” الذي لم يتعرض للحجب حيث يعمل بشكل جيد ويلقى إقبالاً كبيراً من سكان المملكة خاصة المقيمين حيث يتيح لهم فرصة كبيرة للتواصل مع ذويهم في الخارج مجاناً.
وكان وزير الاتصالات ذكر أمس الأول الأربعاء أنه أصدر توجيهاته برفع الحجب عن هذه التطبيقات، عملاً بمبدأ “العميل أولا”، مبيناً أن رفع الحجب سيتم خلال أسبوع واحد من صدور التوجيهات.وفق “أخبار 24”.
فيما نفى المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات أن يكون لهذا القرار أي تأثيرات على الإيرادات المالية لشركات الاتصالات، وذلك لكون أن شركات الاتصالات على مستوى العالم باتت تعتمد في إيراداتها على خدمات الانترنت وليس المكالمات الهاتفية.
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