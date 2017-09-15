ألقت الدوريات الأمنية في مكة المكرمة القبض على مواطن عشريني نفذ جريمة سطو مسلح على صيدلية بحي العزيزية، مستخدماً سلاحاً نارياً، هدد به موظف الصيدلية، وسرق مبلغاً يقدر بـ 4 آلاف ريال.
وأوضح مصدر، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة تلقى بلاغاً من موظف يعمل بالصيدلية، يفيد باقتحام مسلح الصيدلية وتهديده، وسرقة المبالغ الموجودة بالكاشير.
وأشار إلى أن المركز وجه الدوريات الأمنية لموقع المبلغ بعد أخذ أوصاف الجاني، ليتم تطويق الحي، والقبض على الجاني في وقت وجيز، أثناء محاولته الهرب سيراً على الأقدام، مبيناً أن الجاني كان بحوزته مسدس يحوي عدة طلقات، وبتفتيشه عثر على مبلغ يقدر بـ 4 آلاف ريال.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج