قال المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبو حيمد إن قرار رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات جاء ليواكب منظومة التنمية في المملكة، وليكون ضمن التوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات.
وأضاف أبو حيمد، خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن القرار رفع الحجب سيكون لديه عوائد إيجابية على الخدمات المقدمة، بما يرضي ويلبي حاجات المستخدمين، لافتاً إلى أن القرار سينعكس على الجوانب التنافسية بين شركات الاتصالات، ويعزز بيئة الاستثمار في المملكة، ويشجع على وجود شركات محلية تقدم أفضل الخدمات.
ونفى المتحدث الرسمي للهيئة أن يؤثر هذا القرار على الإيرادات المالية لشركات الاتصالات، مشيراً إلى أن إيرادات شركات الاتصالات عالمياً صارت تعتمد على خدمات الإنترنت، وليس على المكالمات الصوتية.
وفق “أخبار 24”.
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