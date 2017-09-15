دعت وزارة الخدمة المدنية اليوم (الجمعة)، 3872 متقدماً على الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ 02-12-1438هـ إلى المطابقة النهائية لبياناتهم في فروع ومكاتب الوزارة بدايةً من يوم الأحد الموافق 26-12-1438هـ وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28-12-1438هـ.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة اصطحاب الإثباتات التالية: “أصل الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة إلى كشف الدرجات، إلى جانب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل للحاصلين على المؤهلات الخارجية.
وبينت أنه يتطلب على الحاصلين على الدبلوم التربوي إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي، كما يتوجب على الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.
وشددت على أن المتقاعسين عن إحضار أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، لافتةً إلى أن عدم مطابقة البيانات خلال الفترة المحددة يعد عدولاً عن رغبته في التوظيف، كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.وفق “أخبار 24”.
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