أكدت وكيل التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد أن الوزارة قررت دمج الصفين الأول والثاني ابتدائي “بنين” لرياض الأطفال مع الأول والثاني ابتدائي “بنات”، وإسناد تدريسهما للمعلمات في مبانٍ دراسية واحدة، بفصول ودورات مياه معزولة.
وأوضحت العواد أن موعد تطبيق الدمج سيكون مع توفر متطلباته، مشيرة إلى أن عام 2030 سيشهد بنسبة 100 % اكتمال خطة الدمج، التي ستعتمد على تجارب المدارس الأهلية.
وبينت أن مباني رياض الأطفال غير جاهزة لتستوعب الصف الأول وثاني ابتدائي، وأن عملية ضم الصفين الأول والثاني لرياض الأطفال مع الأول والثاني للبنات، تحتاج إلى وقت، وسيواكبها تغييرات كبيرة في المباني.
وذكرت وكيل التعليم للبنات خلال الموتر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس الخميس بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد، أن الدراسات التي نفذتها شركات استشارية لمصلحة الوزارة أكدت قدرة المعلمة على احتواء الطالب في هذه المرحلة الدراسية المبكرة.
ونوهت إلى احتمال استمرار المناهج والمواد الدراسية للصفين الأول والثاني ابتدائي، مع تطويرها لتكون بمنهجية مناسبة مكملة لمنهج رياض الأطفال.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج