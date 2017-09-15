حمّل النائب العام أمس (الخميس) مسؤولية حادث سقوط رافعة الحرم للشركة المنفذة، فيما حددت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الأربعاء المقبل موعداً لجلسة أخرى لاستكمال محاكمة المتهمين الـ13 في القضية.
وقرّر النائب العام، بحسب “عين اليوم”، الاكتفاء بما سبق تقديمه من مذكرات جوابية في قضية المتهمين الـ13 في قضية رافعة الحرم المكي، بحسب ما جاء في جلسة انتهت مداولاتها بمحكمة مكة المكرمة الجزائية.
من جهتها، أكدت الشركة المنفذة أن الرافعة كانت تقف وقوفاً صحيحاً وفقا لتقرير الشركة المصنّعة الذي أخذ به النائب العام في وقت سابق.
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