نشر مواطن اليوم (الخميس)، مقطع فيديو يوضح تعرض إطارات سيارة شقيقه للسرقة فجراً من أمام منزله بحي الواحة بجدة.
ويُظهر المقطع سيارة فضية اللون من نوع “مازدا” تقف داخل حي سكني، وتعرض اثنين من إطاراتها للسرقة، بينما فشل اللصوص في فك بقية الإطارات رغم محاولتهم فك إحداها.
وبدا شقيق مالك السيارة متأثرًا بسبب ما حل من سرقة وتخريب للسيارة، قائلًا: “ليه بس! سيارة جديدة واقفة أمام العمارة.. حسبي الله ونعم الوكيل”.
وفق “أخبار 24”.
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