نفى المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، عبيد سالم الزعابي، اليوم (الخميس) خلال بيان ألقاه في جنيف باسم المملكة والإمارات والبحرين ومصر، كون الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع حيال قطر “حصارًا”، وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسبب فيه دعم الدوحة للإرهاب.
جاء ذلك ردا على كلمة مندوب قطر أثناء حلقة النقاش حول التدابير الأحادية القسرية وحقوق الإنسان التي عُقدت اليوم خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث أضاف الزعابي : “نرحب بعقد حلقة النقاش، ونعيد التأكيد على إدانتنا لفرض إجراءات قسرية، لما تمثله من تناقض مع القوانين الدولية وانتهاكها لحقوق الإنسان”.
وتساءل الزعابي عن أنه إذا كان الشعب القطري قد تضرر مما سماه ممثل قطر “حصار دول المقاطعة” فكيف يمكن له أن يفسر تصريحات كبار المسؤولين في بلده التي تؤكد جريان الحياة بشكل طبيعي.
وأشار المندوب إلى ازدواجية الخطاب القطري، حيث إن هناك خطابا موجها للاستهلاك الداخلي وخطابا ثانيا لمغالطة الرأي العام الدولي.وفق “أخبار 24”.
كما أعرب عن أسفه حيال إعادة الوفد القطري طرح الأمر مجددًا، مشيرًا إلى عدم وجود نية صادقة من قطر لمراجعة سياساتها ومواقفها الداعمة للإرهاب والتطرف.
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