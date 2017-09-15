روى شاب سعودي معاناته بعد طرده من عمله في إحدى شركات الأغذية الكبرى بسبب كشفه عن وجود بطاطا فاسدة يتم استخدامها في تصنيع “الشيبس”.
وقال الشاب، ويُدعى “خالد”، الذي تمت استضافته في برنامج “يا هلا” الذي يُعرض على “روتانا خليجية”، إنه بسبب اكتشافي وجود نوع من البطاطا الفاسدة التي تستخدم في تصنيع معلبات “الشيبس” خسرت عملي وسكني والقرض الذي حصلت عليه لبدء مشروع خاص بي.
وأضاف أنه قام بإبلاغ المسؤولين في الشركة عن هذه البطاطا الفاسدة، فما كان منهم إلا أن أوقفوني عن العمل وأوقفوا صرف راتبي وطردوني، مشيرا إلى أنه توجه للجهات المسؤولة في مكتب العمل التابع له إلا أن التسويف كان مصير قضيته حتى خسر كل شيء.وفق “أخبار 24”.
خالد.. كشف فسادًا في منتجات شركته فخسر عمله ولوحق في لقمة عيشه وتجاهلته الجهات المسؤولة#برنامج_ياهلا يتضامن معه ويطرح معاناته للرأي العام pic.twitter.com/8IzlLEcTzm
— خليجية (@Khalejiatv) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
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