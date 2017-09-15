حذر مركز الأمن الإلكتروني من ثغرة في أنظمة وتطبيقات “ويندوز”، من الممكن أن تُستغل لتنزيل برمجيات خبيثة.
وأوصى المركز بسد الثغرة CVE-2017-8759، وذلك عبر تحديث الأنظمة دورياً وعدم استخدام أنظمة أُوقف دعمها وتحديثاتها الأمنية مثل ويندوز إكس بي وويندوز 2003.
وأوضح المركز أنه أرسل التقارير الفنية وأرقام التحديثات ومؤشرات الإختراق بالإضافة إلى التوصيات لجميع الجهات المسجلة لدى المركز.وفق “أخبار 24”.
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