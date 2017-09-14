كشف تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمنتخبات العالمية الصادر اليوم الخميس لشهر سبتمبر لعام 2017، عن تحقيق المنتخب السعودي المركز 53 على المستوى العالمي.
وأوضح التصنيف أن المنتخب السعودي حصد (641) نقطة، متقدماً 6 مراكز عن تصنيف شهر أغسطس الماضي، الذي كان فيه في المركز (59)، وذلك بعد فوزه على اليابان وتأهله لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم الأسبوع الماضي.
وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية، التي تصدرها منتخب إيران ثم اليابان ثم أستراليا ثم كوريا الجنوبية.
وعلى صعيد المنتخبات العالمية جاءت ألمانيا في المركز الأول ثم البرازيل ثانياً بينما جاءت البرتغال في المركز الثالث في التصنيف. هذا وسيصدر التصنيف القادم في 16 من شهر أكتوبر القادم.وفق “أخبار 24”.
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