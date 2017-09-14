وعد رئيس الهيئة العام للرياضة والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ فريق الهلال بتقديم دعم مالي ضخم في حال تجاوزه برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.
وتكفل آل الشيخ خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد بتقديم مكافأة مالية بواقع مئة ألف ريال لكل لاعب في حال تجاوز الدور نصف النهائي والوصول للمباراة النهائية.
ويأتي هذا الدعم بعد تقديم هيئة الرياضة مكافأة للاعبي الهلال، بواقع 30 آلف ريال لكل لاعب، بعد تخطي ربع النهائي والفوز على نادي العين.وفق “أخبار 24”.
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