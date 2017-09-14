بدأت تتردد أنباء في بعض الصحف والمواقع الهولندية عن اقتراب المدرب “بيرت مارفيك” من التوقيع مع ناديه الجديد، وذلك بالتزامن مع التصريحات الحصرية التي أدلى بها مسؤول بارز في الاتحاد السعودي بخصوص توقف مفاوضات تجديد عقد صاحب الـ65عاما مع الأخضر.
وجاءت التقارير الواردة من بلاد الأراضي المُنخفضة، لتعزز صحة ما قيل عن انتهاء دور وصيف بطل العالم 2010 مع الاتحاد السعودي، لعدم توصل كلا الطرفين إلى اتفاق نهائي، وخصوصا شرط البقاء في المملكة لمباشرة عمله من أرض الواقع، بدلا من تواجده باستمرار في وطنه.
وبحسب ما ذكره موقع psvinside.nl، فإن مارفيك يتفاوض الآن مع مسؤولي نادي آيندهوفن حول البنود الشخصية في عقده، تمهيدا لحصوله على سدة حكم “فيليبس آرينا”، خلفا لمواطنه “فيليب كوكو”، الذي يواجه شبح الإقالة منذ الخروج من الدور التأهيلي الثالث لبطولة الدوري الأوروبي على يد أوسغك الكرواتي بركلات الجزاء الترجيحية.
وأضافت “عين اليوم” إلى أن مساعده السابق في المنتخب السعودي “مارك فان بوميل”، سيشغل نفس المنصب في التجربة الجديدة، على أن يترك منصبه كمدرب لشباب ايندهوفن، الذي كان يؤديه في نفس توقيت عمله مع مارفيك مع المنتخب منذ إبريل الماضي.
وكان مارفيك قد تولى قيادة الأخضر قبل عامين مقابل راتب سنوي قيمته حوالي 5 ملايين ريال، وتمكن من إعادة المنتخب الوطني إلى المحفل العالمي الأهم بعد الغياب عن آخر نسختين، وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الجماهير خبر إعلان تجديد عقده، حدث العكس تماما، ويُقال الآن أن مدرب الهلال “رامون دياز” على رأس قائمة المرشحين لخلافة المدرب المُنتهي عقده.
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