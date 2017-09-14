أكد المهاجم الفنزويلي غيليمن ريفاس أن انضمامه إلى الهلال جاء بقناعة كبيرة ورغبة في إبراز قدراته بشكل كبير مع تحقيق ألقاب كبرى مع أزرق الرياض
وقال ريفاس في تصريحات خاصة لـ”عين اليوم”: “إن وكيل أعمالي قال لي لماذا لا تذهب إلى الرياض ووافقت فورا، الهلال فريق كبير ورائع ويعجبني ولديه لاعبين ذو إمكانيات كبيرة وكل ما يهمني هو مساعدتهم وتسجيل الأهداف”.
وأضاف مهاجم الاتحاد السابق:” كان أزرق الرياض يعجبني منذ ان كنت لاعبا في صفوف الاتحاد، الهلال فريق رائع وهم الآن يلعبون في نصف نهائي آسيا، اتمنى مساعدتهم وتسجيل الأهداف”.
ويبلغ ريفاس من العمر 28 عاما ولعب مع فريق الاتحاد موسم 2016 مسجلا آنذاك قرابة الـ20 هدفا في كافة المسابقات، فيما انتقل إلى الهلال من الشارقة الإماراتي مقابل 10 ملايين ريال لمدة عامين مع أفضلية التجديد لعام ثالث.
#ريفاس يحذر أندية #دوري_جميل.. ويؤكد في تصريح لـ #عين_اليوم: أتيت إلى #الهلال لتمزيق الشباك ⚽️
اللقاء 👈🏻https://t.co/3EGLX8Iv9v#ريفاس_هلالي pic.twitter.com/SolbUFHbvg
— عين اليوم (@3alyoum) 14 septembre 2017
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج