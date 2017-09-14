جدد لاعب وسط الهلال عبدالعزيز الدوسري رفضه طلب إدارة الهلال عمل مخالصة مالية بعد سدادها لمستحقاته المتأخرة البالغة سبعة ملايين ريال، وفضل مواصلة تدريباته الانفرادية مع الفريق الأولمبي بعد استغناء المدرب الأرجنتيني رامون دياز عنه الموسم الماضي على الرغم من تلقيه عروض عدة قبل بداية الموسم من التعاون ومن ثم الشباب برغبة من الجهاز الفني بقيادة سامي الجابر مقابل مليونين و400 ألف، لكن ذلك لم ينل قبول اللاعب الذي فضل الاستمرار مع ناديه الحالي حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، بعدما جدد عقده مع الهلال قبل ثلاثة مواسم بستة ملايين ريال لكل موسم.وفق “الرياض”.
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