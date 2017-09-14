قام الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، اليوم الخميس، بتكريم المواطن محمد بن أحمد الزهراني، الذي عثر على طفلة تائهة بكورنيش جدة.
وأشاد سموه بالدور الإنساني الذي قام به الزهراني، مؤكداً شراكة المواطن والأمن في الحماية المجتمعية، فيما عبّر الزهراني عن بالغ شكره وامتنانه لسمو محافظ جدة على التكريم.
وكان الزهراني قد عثر على طفلة عمرها 3 سنوات بمفردها أمام أحد المتنزهات أثناء تواجده رفقة عائلته، إذ قام بنشر مقطع فيديو للطفلة تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثره حضر والدها إلى شرطة السلامة، وجرى تسليمه الطفلة.وفق “أخبار 24”.
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