كشفت مصادر أن أحد عناصر خلية التجسس التي أُعلن عن إلقاء القبض عليها مؤخراً سبق أن حُكم عليه بالسجن لمدة عام في تهمة تهديد أمن الوطن وإثارة الرأي العام، وأنه خرج من السجن قبل 6 أشهر، بعد انتهاء محكوميته.
وكانت الأجهزة الأمنية، وفقاً لـ”عكاظ”، أعلنت إلقاء القبض على خلية متورطة في ممارسات استخباراتية لصالح جهات خارجية، تمثلت في دولتين، إحداهما عربية والأخرى إسلامية، حيث جرى القبض على عناصر الخلية بالتزامن في عدة مناطق، بعد رصد تورطها في أعمال تجسسية، تهدد أمن الوطن واستقراره وتضرب اللحمة الوطنية، وتثير الفتن وتنشر التطرف بين شباب المملكة.
يُذكر أن الجهات الأمنية كانت قد أطاحت في وقت سابق بـ39 جاسوساً يعملون لصالح النظام الإيراني، جرت زراعتهم في مواقع متعددة، حيث قُدّموا جميعاً للمحاكمة، وصدرت أحكام متفاوتة بحقهم.
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