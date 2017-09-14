احتُجز 9 أطفال اليوم (الخميس) في لعبة أرجوحة كبيرة تعمل بنظام الهيدروليك داخل مركز تجاري، وذلك بعد تعطلها.
وتدخل الدفاع المدني في محافظة جدة لإنقاذ الأطفال العالقين في اللعبة، حيث نجح في استخراجهم، وهم بصحة وسلامة دون وقوع إصابات.
احتُجز 9 أطفال اليوم (الخميس) في لعبة أرجوحة كبيرة تعمل بنظام الهيدروليك داخل مركز تجاري، وذلك بعد تعطلها.
وتدخل الدفاع المدني في محافظة جدة لإنقاذ الأطفال العالقين في اللعبة، حيث نجح في استخراجهم، وهم بصحة وسلامة دون وقوع إصابات.
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