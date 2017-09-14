أظهر مقطع فيديو متداول قيام عدد من الأشخاص بمحاولة سرقة مسن أثناء دخوله إلى مسجد قيل أنه في مدينة الرياض، بعد تظاهرهم بمساعدته.
وأبان مقطع الفيديو قيام أحد الأشخاص بالسلام على المسن وتقبيل رأسه ومحاولة مساعدته على الدخول إلى المسجد، فيما قام الآخر بإدخال يده في جيبه لسرقة ما فيه.
وأوضح المقطع في نهايته أن المسن تنبه كما يبدو لما يقوم به هؤلاء الأشخاص وقام بالدخول سريعا إلى المسجد، فيما ذكر بعض متداولو الفيديو أن اللصوص تمكنوا من سرقة محفظة المسن.
وفق “أخبار 24”.
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