ودّع المذيع السعودي خالد مدخلي مشاهدي قناة “العربية” في ختام نشرة الرابعة المختصة بالشأن السعودي، التي اعتاد تقديمها يوميا على شاشة القناة، بعد استقالته.
وفاجأ معدو النشرة مدخلي قبيل نهايتها بلقطات له وهو يغني خلف الكواليس، بينما كُتب على الشاشة: “خالد مدخلي في 3 سنوات.. مقدم على الهواء ومغنٍ في الكواليس”.
وظهر مدخلي دامعا في نهاية النشرة، مودّعا: “هذه كانت آخر نشرة أقدمها لكم عبر شاشة الرابعة من هذا المكان، شكرا للعربية، شكرا لكم أنتم على تفاعلكم وعلى كل اللحظات الجميلة وكرم متابعتكم، أستودعكم الله”.وفق “أخبار 24”.
#خالد_مدخلي يغادر #نشرة_الرابعة بعد 3 سنوات @khalid76 pic.twitter.com/oC9ebi9ymJ
— قناة العربية (@AlArabiya) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
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