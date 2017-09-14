نفذت وزارة الداخلية بالرياض اليوم الخميس حكم القتل قصاصاً بحق جانية أثيوبية، أقدمت على قتل مواطنة بتسديد عدة طعنات لها بسكين.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الأثيوبية المدعوة برهاني تسفاي، ألقي القبض عليها لقتلها المواطنة حصة بنت عبدالله بن فالح الدوسري، بتسديد عدة طعنات لها بسكين، وبعد التحقيق معها وتوجيه الاتهام لها بما نُسب إليها أحيلت إلى المحكمة العامة، فأصدرت بحقها حكماً بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف.
وبعد تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، صدر أمرٌ سامٍ بتنفيذ ما تقرر شرعاً بحق الجانية، ونفذ حكم القتل قصاصاً في الجانية المذكورة اليوم الخميس بمدينة الرياض.وفق “أخبار 24”.
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