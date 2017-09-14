كشف شيخ قبائل آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة، عن السبب الحقيقي وراء سحب السلطات القطرية جنسيته وعدد من أفراد قبيلته.
وقال الشيخ طالب في مقطع مصور تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن سلطات الدوحة طالبته بسب المملكة وقياداتها وملك البحرين وحكومته، لكنهم رفضوا ذلك وهو ما دفعهم لاتخاذ تلك الإجراءات.
وأكد عدم استغرابه من تلك الخطوة، وأنه بعد هذا الطلب رفضت القبيلة أمير قطر ورفضت حكومته، مشيرا إلى أن السلطات القطرية مأوى للإرهاب ومموليه، وأن الموضوع أكبر من جنسية فهو اعتداء كبير على السعودية ودول مجلس الخليج.
وحذر بن لاهوم من ارتماء الدوحة في حضن إيران، وتسليم قطر وأهلها للأعداء المتربصين، مؤكدا أنهم ملتزمين بضبط النفس بسبب تدخل خادم الحرمين، وأنه لو سمح لهم لأخذوا حقهم الشرعي من حمد بن خليفة.
ولفت إلى أن الجنسية التي سحبت منه، منحت له من أمير قطر السابق الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني والأمير أحمد بن علي، قائلا: “إن أمير قطر ليس له حق ولا منة في سحب جنسيتي وستعود رغما عنه”.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية نددت بالعقاب الجماعي الذي قامت به السلطات القطرية بحق أفراد من عائلة وقبيلة آل مرة القطرية، بسحب الجنسية منهم وتشريدهم في سابقة تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
وفق “أخبار 24”.
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