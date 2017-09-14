كشفت مصادر مطلعة، عن تسليم مطلوبين أمنيين في محافظة القطيف نفسيهما طواعية إلى الجهات الأمنية.
وأشارت المصادر وفقا لـ”سبق”، إلى أن المطلوبَين هما من خارج قائمة المطلوبين الـ23 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.
وأوضحت أنه بذلك يرتفع عدد من سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية إلى 10 أشخاص منذ دعوة الداخلية المطلوبين إلى تسليم أنفسهم وعدم التمادي في الباطل وأنه سيتم أخذ مبادرتهم بالتسليم في الاعتبار.
وسلم ثلاثة مطلوبين أمنيين ضمن قائمة الـ23 أنفسهم مؤخراً للأجهزة الأمنية بالشرقية، وهم المطلوب محمد بن عيسى اللباد ورمزي آل جمال وعلي آل زايد، وبذلك يتبقى ثلاثة مطلوبين فقط ضمن القائمة وهم سلمان علي آل فرج، وفاضل حسن الصفواني، ومحمد حسن آل زايد.
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