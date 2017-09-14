أعلنت وزارة الإسكان اليوم “الخميس” عن تخصيص 28.5 ألف منتج وتمويلي في جميع مناطق المملكة، تمثل الدفعة الثامنة من برنامج “سكني”.
وتشتمل دفعة شهر سبتمبر على 11458 وحدة سكنية، و9340 قطعة أرض سكنية مطورة، و7700 قرض تمويلي.
وبلغ عدد المستفيدين من المنتجات السكنية التي أطلقتها الوزارة منذ فبراير الماضي في إطار برنامج “سكني” حتى شهر سبتمبر الجاري 183179 ألف مستفيد. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن وزارة الإسكان أعلنت الشهر الماضي عن الدفعة السابعة من برنامج “سكني”، بتخصيص 28 ألف منتج سكني وتمويلي للمستفيدين، وذلك ضمن خططها لتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي للمستفيدين خلال عام 2017
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