كشف الإعلامي وليد الفراج أن هناك شكوكاً حول استمرار المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك مديراً فنياً للأخضر، مبيناً أن المفاوضات معه تمر ببعض التعقيدات، فيما كشف مصدر أن هناك مفاوضات جارية مع مدرب الهلال رامون دياز لخلافته.
وأوضح الفراج أن مارفيك الذي انتهى عقده بعد مباراة اليابان سافر إلى هولندا بعد انتهاء التصفيات قبل توقيع العقد الجديد، مضيفاً أنه تمت مناقشته في التجديد بعد انتهاء المباراة لكنه فضّل التأجيل بعد عودته من الإجازة ودراسة متطلبات المرحلة المقبلة.
وأضاف أن المقام السامي والجهات الرياضية في المملكة لديها استعداد ورغبة في مشاركة غير مسبوقة للأخضر في المونديال، وطُلب من مارفيك التفرغ والبقاء في المملكة للإشراف على المنتخب لكنه يفضل الاستمرار بنفس النهج، مبيناً أن عودته للقيادة الفنية للأخضر باتت صعبة وهناك احتمالية كبيرة للتعاقد مع مدرب آخر.
في السياق ذاته، كشف مصدر في الاتحاد السعودي لكرة القدم وفقاً لـ “عين اليوم”، أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال مرشح بقوة لخلافة مارفيك، مضيفاً أنه من المحتمل أن يتولى القيادة الفنية للأخضر مع استمراره مدرباً للهلال.
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