وصف مدرب نادي بيروزي الإيراني برانكو إيفانكوفيتش، الأربعاء، نادي الهلال السعودي بأنه “هو الأفضل في تاريخ الكرة الآسيوية”، معتبراً المباراة التي سيخوضها فريقه ضد الهلال ستكون بمثابة “حرب طاحنة”.
وقال إيفانكوفيتش خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران عقب عودته من الإمارات “نادي الهلال السعودي هو الفريق الآسيوي الأكثر نجاحاً وقوة، وقد شاهدنا مباراته ضد العين الإماراتي”.
وأوضح أن “مباراة نادي بيروزي مع الهلال المقبلة ستكون بمثابة حرب طاحنة وشاملة، وكل فريق يحاول أن يكون الأفضل، ويفوز ويذهب إلى المستوى التالي”.
ويستضيف الهلال بيروزي في أبو ظبي ذهابًا، يوم 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، قبل أن يحل ضيفًا عليه في مسقط إيابًا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في دوري أبطال آسيا 2017 بمرحلة نصف النهائي.وفق “أخبار 24”.
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