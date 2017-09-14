علمت مصادر أن الإدارة النصراوية عرضت على مدرب الحراس السابق للفريق المغربي فهمي عبدالغني تسليمه راتب شهر واحد فقط بقيمة تقارب ستة وعشرين ألف ريال سعودي مقابل توقيعه على مخالصة مالية بعد مطالبته بتسليمه راتب شهرين بقيمة تقارب خمسون ألف ريال قبل توقيعه المخالصة المالية مع الأصفر العاصمي.
وأشارت “الرياضي” ذاتها إلى أن عبدالغني طلب من الإدارة النصراوية مهلة لدراسة الأمر وإعطاءهم رده النهائي بقبول هذا العرض أو رفضه، وذلك بعد أن أبدى تذمره من القرار الذي صدر بالاستغناء عن خدماته ولكنهم أوضحوا له أن هذا جاء بسبب تقرير فني قدم لهم من إدارة الفريق الأول والمدير الفني البرازيلي ريكاردو جوميز.
يذكر بأن إدارة الفريق الأول استعان بخدمات مدرب حراس الفريق الأولمبي مصري الجنسية، حيث يدرب الفريقين الأولمبي والأول حتى توقيع النادي مع مدرب حراس جديد.
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