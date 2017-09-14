أكد أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة أن والده ونائبه أحمد كعكي هما من يدعمه مالياً في تسيير أمور النادي، نافياً في الوقت ذاته أن يكون واجهة لداعم خفي، ومعترفاً بأن قضية فيكتور بيتوركا تقلقه بسبب قيمتها العالية.
وقال الحائلي الذي ظهر للمرة الأولى في وسائل الإعلام لـ”في المرمى”: والدي وأحمد كعكي هما من يدعمني مالياً ولا يوجد أي شخص آخر، والحقيقة مللنا ترديد أسطوانة وجود داعم خفي، لأنه لو وجد داعم خفي فلن يجدول المستحقات وسيسدد كافة الديون مباشرة.
وحول القضايا التي تقلقه، أجاب: بيتوركا يطالب بمبلغ يفوق 7 ملايين يورو، بينما يريد مونتاري الحصول على 4.1 مليون يورو، وسنحاول هذه القضايا ولدينا الثقة.
ورفع أنمار راية التحدي، وقال: سنحقق بطولتين هذا الموسم، وأنوي أن أكون أحد الملاك عندما يتم التخصيص.
وفق “العربية”.
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