أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم امس (الأربعاء) تعيين لاعب المنتخب ونادي الاتفاق السابق عمر باخشوين، نائبا للمدير العام للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
ويأتي تعيين باخشوين بعد يوم من تعيين قائد الأخضر ونادي النصر السابق ماجد عبدالله مديرا عاما للمنتخب السعودي الأول في منافسات كأس العالم القادمة.
وسبق لباخشوين تمثيل المنتخب الوطني الأول في عدة محافل دولية، كما سبق له العمل مديرا لعدد من المنتخبات الوطنية السنية.وفق “أخبار 24”.
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