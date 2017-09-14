قدم مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام “تطوير”، عدة نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع أطفالهم المستجدين بالدراسة، في مقدمتها زرع الثقة والمشاركة الوجدانية.
وشملت النصائح ضرورة المشاركة الوجدانية للطفل قدر المستطاع لمواجهة حالة الخوف والتوتر المتوقع حدوثها له والتي تحتاج لوجود والديه بجانبه، إلى جانب الحرص على استقباله عند عودته من المدرسة بقُبلة حانية من والد عطوف وأُم حنون تعبر له عن الفرح بإنجازه، ومحاولة التعرف على الكيفية التي قضى بها الطفل يومه في المدرسة من خلال استخدام الذكاء في طرح الأسئلة دون أن تكون أسئلة تحقيق.
وتضمنت النصائح، محاولة جعله أكثر تفاؤلاً وسعادة في هذه الفترة عبر تقديم مشروب يحبه أو أكلة يفضلها، وعدم مطالبته بأكثر من إمكانياته؛ لأن الأطفال في هذه المرحلة لديهم قدرات متفاوتة، وكذلك زرع الثقة في نفس الطفل منذ أول يوم دراسي كمطلب مهم؛ حيث يحتاج ذلك إلى فن وصبر، كما أن زرع الثقة لا يعني التخلي عنه مرة واحدة بل بشكل تدريجي.وفق “أخبار 24”.
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