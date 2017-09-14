نجح فريق سعودي من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في ابتكار نظام الإنذار المبكر للتنبيه عن وجود تسرب كيميائي؛ للحد من وقوع حوادث كيميائية واندلاع حرائق من هذا النوع.
وبيّن تقرير وفقاً لـ”الإخبارية”، أن الجهاز يعمل على تغطية الأماكن عالية الخطورة بمجموعات من المستشعرات القابلة للاستبدال، وذلك لوقف الحوادث الكيميائية واندلاع الحرائق التي تشكل قلقاً كبيراً لدى الحكومات والمنظمات حول العالم.وفق “أخبار 24”.
#بصمة_سعودية
في إنجاز سعودي ابتكر فريق سعودي من #جامعة_الملك_عبدالله للعلوم و التقنية نظام الإنذار المبكر للتنبيه عن وجود تسرب كيميائي pic.twitter.com/iUyAFSxDou
— القناة السعودية (@saudiatv) ١٣ سبتمبر، ٢٠١٧
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