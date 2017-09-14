أوضحت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، أن الفواتير التي تم إصدارها لمستفيدين رغم عدم وجود عدادات لديهم في الآونة الأخيرة، بمحافظات الدرب وصامطة وأحد المسارحة، تشمل فواتير 4 أشهر للقطاعات الحكومية والتجارية والسكنية.
وبيّنت الإدارة في بيان أصدرته أمس (الأربعاء)، أن الفواتير الصادرة ضمن فواتير الحساب المثيل الذي يصدر بحد أدنى 42 ريالاً شهرياً لكل مستفيد من خدمة المياه وليس لديه عداد، أو لديه عداد تالف، أو عداد سليم لا توجد به بيانات، أو من لم تصدر لهم فواتير سابقة بغض النظر عن نوعية المياه.
وطالبت عملاءها بسرعة سداد الفواتير في موعدها تجنباً لقطع المياه عنهم، مشيرة إلى أن الفواتير التي صدرت بالخطأ لمن ليس لديهم شبكات مياه ليست ملزمة له بالدفع، وقدمت اعتذارها لكل من صدرت لهم فواتير أو وصلتهم رسائل نصية عن طريق الخطأ.وفق “أخبار 24”.
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