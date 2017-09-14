رفض إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، الدعوات التي أطلقها مجهولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً باسم “حراك 15 سبتمبر”، مؤكداً أن الهدف منها هو نشر الفتنة والفرقة بين أفراد المجتمع الواحد، إلى جانب زعزعة استقرار الأمن في الوطن.
وقال المغامسي وفقاً لـ”سبق”، إن الاحتكام إلى الشارع والدعوة إلى الفتن من خلال المظاهرات تعد من خطوات الشيطان التي نهى الله عنها كونها تحمل في طياتها الكثير من مظاهر الفساد وإراقة الدماء، داعياً الشباب إلى الوقوف خلف القيادة والتصدي لمثل تلك الدعوات.
وحذر المغامسي، الشباب من السير خلف تلك الدعوات المشبوهة؛ لأنها تتسبب حال نجاحها في هلاك الحرث
والنسل والوطن والمواطنين، مشدداً على أهمية أن يتماسك جميع المواطنين في إطار واحد نحو بناء الوطن ورقيه والتصدي لأي دعوات شاذة، متوقعاً أن تفشل أي دعوات من هذا النوع كما حدث سابقاً؛ لأنها اصطدمت بوعي شباب الأمة.
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