كشفت جمعية حماية المستهلك عن الأضرار الناتجة من الإفراط في تناول المشروبات الغازية السكرية، مبينة أنها تسبب خطورة شديدة على الصحة؛ إذ إن علبة المياه الغازية الواحدة تحتوي على ما يقرب من 10 ملاعق من السكر.
وأوضحت الجمعية أن الإفراط في تناول المياه الغازية قد يؤدي لتلف في الكبد وحدوث الكبد الدهنية، كما يمكن أن يؤثرعلى وظائف الكلى ويسبب الإصابة بالحصوات، بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بنوبة قلبية، واحتواء المواد الغازية على مواد قد تؤدي لفرط الحركة والانتباه لدى الأطفال.
وأضافت أن من الأضرار التي تسببها المياه الغازية خطورة الإصابة بهشاشة العظام، وتسوس الأسنان، وخطورة الإصابة بداء السكري، والسمنة وزيادة الوزن.وفق “أخبار 24”.
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