أوضح سفير المملكة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد قطان بعض كواليس ما جرى بينه وبين مندوب دولة قطر، سلطان المريخي، خلال جلسة اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم أول أمس (الثلاثاء) في القاهرة.
وقال قطان، في حديث لقناة “العربية”، إن الوفد القطري تفاجأ من كلمته التي ذكر فيها الحقائق حول السياسة القطرية ودعم الدوحة للإرهاب وإيوائها للإرهابيين، مشيراً إلى أنه استخار الله تعالى في الليلة السابقة للاجتماع في فضح السياسة القطرية ومواجهة وفدها بالخطاب الذي ألقاه.
وأكد قطان أن أرقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأرقام ولي عهده الأمير محمد بن سلمان موجودة لدى القيادة القطرية، إذا أرادوا العودة للحضن الخليجي.
كما أشاد السفير قطان بكلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، التي طالب فيها قطر بتغيير سياساتها والاستجابة لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وفق “أخبار 24”.
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