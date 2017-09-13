إنَّا لله وإنا اليه راجعون
اللهم أجر لنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها انتقل الى رحمة الله تعالى اخي سعد بن ابراهيم بن غميان ( ابو ابراهيم ) مساء اليوم الاربعاء ٢٢ ذو الحجة ١٤٣٨ وسوف تقام الصلاة عليه يوم الخميس غداً ٢٣ ذو الحجة ١٤٣٨ بعد صلاة الظهر بجامع الراجحي بالرياض والدفن في مقبرة النسيم اللهم إغفر له وارحمه وتجاوز عنه وثبته عند السؤال واسكنه فسيح جناتك وجميع موتى المسلمين .
عزاء الرجال في بيت أهله بحي الواحة
موقع عزاء الرجال
Aslam Bin Omaira Street 3369
https://maps.google.com/?q=24.744570,46.716621
وعزاء النساء في بيت الفقيد اخي سعد بحي النرجس
موقع عزاء النساء
Othman Bin Affan Road
https://maps.google.com/?q=24.828962,46.680950
والحمد لله على قضائه وقدره
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