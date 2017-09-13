ضمن تغطيات صحيفة الخرج اليوم ، وزياراتها لمراكز وأحياء الخرج ، والاطلاع على مطالباتهم ، وايصال صوتهم للمسؤولين في ظل توجيهات قيادتنا الحكيمة ، التي كانت ولا تزال تلبي كل مطالب المواطنين وتحرص لتقديم ما يخدمهم .
تواجدت الصحيفة في حي المنيفية ، وتحديدا في مجالس أبناء الشيخ سعد بن تركي آل رشدان المصارير ، في اجتماعه الدائم لأبناء القبيلة بالمجالس ، وتم اللقاء بعدد كبير من وجهاء الحي وشيوخه وشبابه وكان هذا التحقيق للوقوف على متطلبات الحي .
تحدث الشيخ تركي بن سعد بن تركي ال رشدان المصارير مطالبا بمركز حي المنيفية والذي طالبوا فيه منذ اكثر من 25 عام ، مع العلم أن الحي مكتظ بكثافة سكانية كبيرة ، وتم مخاطبة وزارة الداخلية منذ مدة ، وكل ما طلب من نقاط تم توفيرها بالملف مستوفيه الشروط ، وأشاد بالدور البارز الذي تعنيه وزارة الداخلية ، والأثر الكبير الذي يلحظه الكل للمراكز المعتمدة بمحافظة الخرج ، والذي يعتبر حي المنيفية من أهمها لعدة أسباب لا تحفى على سمو وزير الداخلية حفظه الله .
كما طالب بانهاء موضوع المستوصف الذي تم استأجاره وتأثيثه منذ فترة ولم يتم ارسال الكادر الطبي رغم حاجة الحي من كبار السن (العجزة) والأطفال والعدد الكبير من ساكني الحي .
اما رئيس مكتب رعاية الشباب السابق الأستاذ زابن بن محماس الدوسري الساكن بالحي فقد طالب في إعادة السفلتة للحي فقد تقرر منذ عام 1435 ورست على المقاول وهي تتأخر وتؤجل كل عام ، مطالبا رئيس البلدية المهندس أحمد البكيري زيارة الحي وانهاء هذه المطالبة . خاصة ما تحدثه السفلتة السابقة من أضرار على المشاة وقائدي المركبات ، وتجمع للمياه أوقات الأمطار مخلفة الأمراض والباعوض وغيره .
طالب مجول بن بتال المصارير باسم 400 بيت من سكان المنيفية بالصرف الصحي لحاجة الحي لذلك ، وما يشاهده الحي من ضرر لهذا السبب .
اما معرف فخذ ال راشدان الشيخ محمد بن سعد بن تركي ال راشدان فقد طالب شركة الكهرباء بانهاء مشكلة الاعمدة والكهرباء المعلقة وتحويلها لأرضي علما أن البنية التحتية جاهزة منذ سنين ولم يتم ذلك ، وشركة الكهرباء تعتبر جار للحي ، فيطالب اهالي الحي بحق الجوار .
اما شافي بن محماس المصارير فطالب بوجود مركز أمني بالحي للعدد الكبير المتواجد بالحي ، وموقع الحي بمدخل المدينة وعلى الشارع الرئيس طريق الملك عبدالعزيز ، وشدد على ثقته بأصحاب القرار بالمحافظة وبالمنطقة وبالقيادة الحكيمة .
اما الأستاذ محمد بن مجول الدوسري فقد طالب بانهاء عدد من المدارس التي تم بناءها وتوقف المشروع منذ أكثر من خمس سنين ، والحي بحاجة لهذه المدارس بدلا من المستأجرة ، التي لا ترقى للمستوى المطلوب .
فيما التقت الصحيفة بعدد من الحضور لاجتماع الحي من شيوخ وشباب وكان هذه الانطباعات :
تحدث محسن بن محماس المصارير أن هذه المجالس التي نجتمع فيها أسسها الشيخ سعد بن تركي ال رشدان المصاير – رحمه الله – لاجتماع القبيلة ، واستمرت حتى اللحظة الحالية .
فيما تحدث الشيخ مجول بن خفران المصارير واكد على أهمية انشائه لاجتماع القبيلة وتقديم حق الضيافة لكل من يلفي من غير القبيلة ،الاستاذ عبدالله بن مجول الدوسري شكر لصحيفة الخرج اليوم تواجدها الدائم في جميع مراكز الخرج وأنشطتها والتي دائما ما تكون متواجدة لخدمة ابناء المحافظة والاطلاع على مطالباتهم ونشرها الشاب عبدالرحمن بن عبدالله المصارير شكر لكبار القبيلة انشاء هذه المجالس والتي استفاد منها عدد كبير من ابناء القبيلة ، نجتمع للمشاورة والاستفادة من خبرة وحكمة الكبار ، ونحل كل مشاكلنا .
الخرج اليوم تشكر للاستاذ القدير حمود بن عبدالعزيز الغميز ما بذله من جهد لاقامة هذا اللقاء والتنسيق ، وتتمنى له الصحة والعافية .
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