غرمت وحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج مجموعة من المشاغل والمراكز التجارية النسائية بمدينة السيح ، بسبب مخالفات صحية متعددة ، وذلك خلال جولة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت النسائية.
وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري أنه تم ضبط العديد من المخالفات في بعض المنشآت النسائية بمدينة السيح ، ومنها وجود كميات من المواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تشكل ضرر على مستخدميها ، بجانب استخدم مواد طبية دون ترخيص ، وضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية ، وتشغيل عمالة غير مصرح لها بالعمل ، وتم تطبيق لائحة الغرامات النظامية بحدها الأعلى على المخالفات المضبوطة.
وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.
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