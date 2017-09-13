أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، اليوم (الأربعاء)، قرارًا بإعفاء أمين عام الاتحاد، عبدالله البطي، من منصبه وتكليف عضو مجلس الإدارة عبدالإله بن معتوق مؤمنة بدلًا منه.
وفصّل الاتحاد في بيان رسمي 3 قرارات لرئيسه تتضمن إعفاء البطي من منصبه اعتبارًا من تاريخ 22/12/ 1438هـ، وقبول استقالة مؤمنة من عضوية الاتحاد وتعيينه أمينًا عامًا اعتبارًا من نفس التاريخ.
وقدّم رئيس الاتحاد باسمه وباسم الأعضاء الشكر والتقدير للأمين العام السابق عادل البطي لجهوده المبذولة خلال عمله بالمنصب، والتمنيات لخليفته عبدالإله.وفق “أخبار 24”.
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