أكد المتحدث الرسمي باسم إدارة التعليم بمحافظة جدة حمود الصقيران، اليوم (الأربعاء)، صحة الصور المتداولة لانهيار سقف مدرسة الإمام النسائي المتوسطة بجدة، موضحا في الوقت نفسه أن الصورة قديمة وأن الحادثة وقعت نهاية الفصل الثاني من العام الماضي.
وأوضح الصقيران أن الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة أخلت مبنى المدرسة المتوسطة لانهيار سقفها منذ نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الماضي، بعد انتهاء مدة العقد مع المالك، وتحويلها إلى مبنى آخر. وفق “أخبار 24”.
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