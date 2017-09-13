وثّق مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس (الثلاثاء)، موقفًا محرجًا لمسؤول كبير في شركة أبل الأمريكية خلال عرضه إمكانات الإصدار الجديد، آيفون X، ضمن عرض هاتفي آيفون 8 وآيفون 8 بلس الذكيين الجديدين.
ورصدت الكاميرات أثناء البث المباشر للاحتفالية لحظة ارتباك انتابت نائب رئيس شركة أبل لهندسة البرمجيات، غريغ فيديريغي، بعد فشله أثناء استعراضه بصمة الوجه أو FACE ID، وهي إحدى أبرز مميزات الإصدار الجديد، الذي تم إطلاقه بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق أول إصدارات آيفون.
وتسبب الموقف المحرج في تشكك البعض في إمكانات الهاتف بعد سقوط هالة الانبهار المحيطة به، إثر الموقف المحرج للمسؤول، الذي استهل حديثه قائلًا: “لقد بات فتح آيفون X بمجرد النظر إليه أمرًا سهلًا”.
وكرر فيديريغي العملية مجددًا ولكن الهاتف خذله هذه المرة أيضًا؛ حيث طلب إدخال كلمة المرور قبل محاولة فتحه عن طريق النظر.
وفق “أخبار 24”.
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