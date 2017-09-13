تعمد شاب تحطيم سيارة دون سبب واضح، حيث مشى بها لمسافة قصيرة وتعمد المرور مسرعاً على أحد المطبات، ومن ثم تعمد الاصطدام بشيء آخر يبدو أنه صبة خرسانية، ما أدى لانقلاب السيارة.
وأظهر مقطع فيديو متداول الشاب داخل السيارة، فيما بدا صوته واضحاً وهو يقول متهكماً: “يقولون كانت سيارة جيدة، الله يرحمها بعد شوي، يمر عليها الوقت تتلف”، ومن ثم انطلق بالسيارة، ما أدى لاصطدامها وتطاير الشرر منها، ومن ثم انقلابها.
وسُمع صوت مصور المقطع وهو يعبر عن فرحه بما قام به قائد السيارة، فيما وصف معلقون على المقطع ما قام به الشاب بأنه استهتار يستوجب المحاسبة ليكون رادعاً له ولغيره، مرجحين أن تكون السيارة ملكا له وأنه قام بذلك للحصول على تعويض من شركة التأمين.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج