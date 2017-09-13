كشف نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي، أن الوزارة شرعت في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تهدف لتوطين ما لا يقل عن 28 ألف وظيفة في مختلف السلالم الوظيفية بالجهات الحكومية تدريجياً.
وأوضح الملفي، أن الخطة تهدف لتوطين الوظائف في الجهات الحكومية وإحلال المواطنين في الوظائف المشغولة بغير السعوديين، مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية عقدت في الفترة الماضية عدة ورش عمل، تمهيداً لإعداد خطة لتوطين جميع الوظائف الحكومية تدريجياً، بمشاركة مختصين من الجهات الحكومية.
وأضاف نائب وزير الخدمة المدنية، أن مسارات توطين الوظائف في الجهات الحكومية سيشمل ما يعرف بمبادرة “وافد”، وذلك بوضع إجراء تقني للمتعاقدين غير السعوديين مع الجهات الحكومية، ويجري الآن إعداد برنامج آلي لتنفيذ ذلك.وفق “أخبار 24”.
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