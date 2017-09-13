عثر أحد المواطنين اليوم الأربعاء، على طفلة فقدت عائلتها، تبلغ من العمر عاما ونصفا، مقابل منتزه الشلال على الكورنيش الجنوبي بجدة.
ونشر المواطن مقطعا مصورا يروي فيه تفاصيل الواقعة، ويدعو أهلها للتعرف عليها واستلامها.
وقال إنه أثناء تنزهه رفقة عائلته على الكورنيش الجنوبي مقابل منتزه الشلال شاهدنا الطفلة وحدها في الموقع دون عائلتها فاحتضنتها ووضعتها مع عائلتي انتظارا لعودة أحد أفراد عائلتها لاستلامها لكن مر الوقت دون جدوى، فتواصلنا مع العائلات الموجودة فلم يتعرف عليها أحد.
وأوضح أنه أخذها وذهب لمركز شرطة السلامة، وأبلغ عن الواقعة وسجل معلوماته كافة ليتمكن أهلها من التواصل معه، مشيرا إلى أن الطفلة معه بمنزله ووسط أطفاله، وهي بصحة جيدة.
وفق “أخبار 24”.
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