كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إمكانية استفادة المقيمين اليمنيين الحاصلين على بطاقة “زائر” من خدمة أجير “إشعار أهلية عمل”.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستمكنهم من تحويل بطاقة الزائر إلى إقامة نظامية لدى المديرية العامة للجوازات.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: “إنه يجب على الزائر اليمني للاستفادة من خدمة أجير “إشعار أهلية عمل”، أن يتراوح عمره بين 18 و60 عامًا، وأن يحمل بطاقة زائر صالحة صادرة من المديرية العامة للجوازات، وجواز سفر من الحكومة الشرعية اليمنية، وأن يتم تسجيل معلومات الجواز على الملف الحدودي الخاص بالزائر اليمني لدى المديرية العامة للجوازات”.
جاءت هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية في منح الإقامة النظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين تقديرًا للظروف الحالية التي تمر بها الجمهورية اليمنية.وفق “أخبار 24”.
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