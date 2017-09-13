وجهت وزارة التعليم في تعميم لها إلى الإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة بضرورة الالتزام بثمانية إجراءات لتحقيق الانضباط مع انطلاقة العام الدراسي وعودة الطلاب والطالبات.
وتضمنت الضوابط الثمانية، وفقا لصحيفة “مكة”، عقد اجتماع لجنة الانضباط المدرسي في إدارات ومكاتب التعليم قبل بداية أول يوم دراسي، وكذلك تكثيف الزيارات الإشرافية لمتابعة انضباط الطلبة، ومتابعة تنفيذ إجراءات خطة الانضباط المدرسي والتأكيد عليها، ورصد وإدخال الغياب يوميا من قبل قادة وقائدات المدارس، وتكريم المدارس المتميزة في الانضباط العام الماضي.
كما تضمنت تكثيف البرامج الوقائية والعلاجية للحد من الغياب، ورفع تقرير عن البرنامج والإجراءات التي نفذت لتحقيق الانضباط للوزارة مباشرة، والتأكيد على قائدي وقائدات المدارس بأهمية الاجتماع بأولياء الأمور وأخذ توقيع الطالب وولي أمره على العقد السلوكي والإجراءات المطبقة عند الغياب.
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