وقع مهاجم أكاديمية آرتس فوتبول اللاعب عبدالجبار كعبي لنادي الشباب السعودي درجة شباب بعد أن خاض تجربة لمدة شهر في النادي يذكر أن اللاعب ألتحق بالأكاديمية قبل خمس سنوات ومثلها بالعديد من البطولات ومن ثم أنتقل عن طريقها لنادي الهلال السعودي بعد ذلك تم تنسيقه وعاد لأكاديمية آرتس فوتبول التي آهلته من جديد ليعود ويوقع لنادي الشباب السعودي.
من جانبه تحدث مدير الأكاديمية الأستاذ علي الدوسري أن الأكاديمية لا تتخلى عن أي لاعب يلتزم بالأنظمة ويحتفظ بعلاقته معها ومع زملاءه .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج