أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز فتح باب القبول للدبلوم التربوي بكلية التربية بالخرج وكلية التربية بوادي الدواسر ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 21 / 12/ 1438هـ وحتى نهاية يوم السبت الموافق 25 / 12 / 1438هـ للطلاب والطالبات للفصل الأول للعام الجامعي 1438-1439هـ
صرح بذلك وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، كما بين بأن تقديم طلب القبول يكون عبر بوابة القبول الإلكتروني للجامعة من خلال الرابط https://eserve.psau.edu.sa
كما أكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بضرورة إرفاق صورة واضحة من وثيقة التخرج لدرجة البكالوريوس وصورة من نتيجة اختبار كفايات المعلمين وصورة من الهوية الوطنية جميعها بملف واحد بصيغة
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